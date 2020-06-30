search menu
search
close

İnce bulgurlu yoğurt çorbası nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Yapılışı birkaç dakikanızı alacak içinizi serinletecek, soğuk yoğurt çorbasına bugün sofranızda yer açın! İşte ferahlatan lezzet soğuk yoğurt çorbası tarifi!

İnce bulgurlu yoğurt çorbası nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
-A A+

Çabucak hazırlanan, lezzetli ve kolay bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sıcak havalarda içinizi serinletecek, yoğurt çorbası en güzel alternatiflerden biri. Bu enfes ince bulgurlu soğuk yoğurt çorbası tarifi, pişirmesiz ve oldukça kolay. Peki soğuk yoğurt çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sofralarınızı şenlendirecek yoğurt çorbası tarifi içeriğimizde...

Malzemeler:

1 litre ayran
1 su bardağı ince bulgur
1,5 su bardağı kaynar su
1/2 demet taze nane

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaseye alın ve kaynar suyu üzerine ekleyin. Streç filmle kapatıp şişmesini bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra bir tur karıştırıp ayranın içine ekleyin. Taze naneleri ince ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Metabolizmanızı ateşleyin! Yaza hazırlanmanın ipuçları! Metabolizmanızı ateşleyin! Yaza hazırlanmanın ipuçları!
Diyet
Kahvesi kadar lezzetli: Dalgona kek Kahvesi kadar lezzetli: Dalgona kek
Tatlı
En Güncel Galeriler
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Yıllar sonra Cem Yılmaz Ahu Yağtu'nun boşanma nedeni ortaya çıktı!
Yıllar sonra Cem Yılmaz Ahu Yağtu'nun boşanma nedeni ortaya çıktı!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Önceki Haberler
73'lük Fedon, geleneği bozmadı! Slip mayosuyla poz verdi!
73'lük Fedon, geleneği bozmadı! Slip mayosuyla poz verdi!
Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri!
Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri!
Gökhan Özoğuz, kızıyla ilk kez paylaşım yaptı! Fotoğrafa beğeni yağdı!
Gökhan Özoğuz, kızıyla ilk kez paylaşım yaptı! Fotoğrafa beğeni yağdı!
Bu tasarımlar plajlarda HİPNOZ etkisi yaratacak!
Bu tasarımlar plajlarda HİPNOZ etkisi yaratacak!
Bu faktörler ilişkilerde strese neden oluyor!
Bu faktörler ilişkilerde strese neden oluyor!
Ünlü YouTuber kırmızı bikinisiyle verdiği pozla kendine hayran bıraktı
Ünlü YouTuber kırmızı bikinisiyle verdiği pozla kendine hayran bıraktı
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını ifşa etti!
Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını ifşa etti!
Yorumlar