İnce bulgurlu yoğurt çorbası nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Çabucak hazırlanan, lezzetli ve kolay bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sıcak havalarda içinizi serinletecek, yoğurt çorbası en güzel alternatiflerden biri. Bu enfes ince bulgurlu soğuk yoğurt çorbası tarifi, pişirmesiz ve oldukça kolay. Peki soğuk yoğurt çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sofralarınızı şenlendirecek yoğurt çorbası tarifi içeriğimizde...

Malzemeler:

1 litre ayran

1 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı kaynar su

1/2 demet taze nane

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaseye alın ve kaynar suyu üzerine ekleyin. Streç filmle kapatıp şişmesini bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra bir tur karıştırıp ayranın içine ekleyin. Taze naneleri ince ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Afiyet olsun.