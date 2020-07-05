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Bay Yanlış dizisinin çekildiği evin şarkıcı Linet'in olduğu ortaya çıktı!

Fox TV'nin yeni dizisi Bay Yanlış'ın çekildiği evin sahibi belli oldu. Terasında havuz bulunan evi, şarkıcı Linet'in dizi için kiraya verdiği ortaya çıktı.

Bay Yanlış dizisinin çekildiği evin şarkıcı Linet'in olduğu ortaya çıktı!
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FOX TV'nin başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı yeni yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başladı. Senaryosu ve oyuncularıyla kısa sürede dikkat çeken dizide en çok merak edilen konulardan biri ise terasında havuz bulunan ev oldu.

Evi servet değerinde

Dizideki başrol karakteri olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev kısa zamanda merak konusu oldu. Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanınan şarkıcı Linet. Ünlü şarkıcı, sahibi olduğu bu dubleks ev için tam 1 milyon 250 bin dolar ödedi. Servet değerinde olan bu daire 18. katta yer alıyor. Evin teras manzarasından ise Adalar görünüyor.

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