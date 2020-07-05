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Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ölen köpeklerine yaptırdıkları mezar gündem oldu!

Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin senelerdir baktıkları köpekleri Sindy vefat etti. Cicişlerin köpekleri için yaptırdıkları mezar sosyal medyanın gündemi oldu.

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ölen köpeklerine yaptırdıkları mezar gündem oldu!
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Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Sindy isimli köpekleri yaşamını yitirdi. Köpeklerini hayvan mezarlığına defneden kardeşlerin yaptırdığı mezarlık ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan gönderiler arasında yer aldı.

"Acımız büyük"

Esra ve Ceyda kardeşler, 29 Haziran'da ölen köpeklerinin mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizsin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı. Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.

"Ömür boyu ziyaretine geleceğiz"

Ceyda Ersoy ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzeller güzeli, prenses köpeğimizi kaybettik. Artık o cennette, melek oldu. Sen nurlar içinde uyu Sindy. Ziyaretine ömür boyu geleceğiz"

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