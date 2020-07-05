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55 yaşındaki Yonca Evcimik kimdir ünlü şarkıcı pantolonunun düğmelerini açıp...

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından pantolonunun düğmelerini açıp, karın kaslarını gösterdiği fotoğrafı paylaşınca olay oldu.

55 yaşındaki Yonca Evcimik kimdir ünlü şarkıcı pantolonunun düğmelerini açıp...
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'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Bediş' rolüyle yıllar önce hafızalara kazınan şarkılarıyla ve sahnedeki başarılı performansıyla alkış toplayan 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenleri ağızları açıkta kaldı. Evcimik'in pantolonunun düğmelerini açıp karın kaslarını gösterdiği fotoğrafı olay oldu. Ünlü şarkıcı ilerleyen yaşına rağmen, güzel vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 

PANTOLON DÜĞMELERİNİ AÇIP POZ VERDİ

Yonca Evcimik geçtiğimiz aylarda karın bölgesindeki yağları, vaser liposuction BBL yöntemiyle aldırmıştı. Şarkıcı sosyal medya hesabından pantolonunun düğmesini açarak poz verdi. Bu poz Evcimik'in takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi Evcimik'in bu pozunu çok beğenirken kimi ise düğmelerini açmasından oldukça rahatsız oldu. 

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Çılgın Bediş dizisinde Bediş karakteri ile hafızalara kazıdığımız Yonca Evcimik, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra Abone ve Bandıra Bandıra Ye Beni parçaları ile tanınan ünlü sanatçı, başarılı performansıyla adından sürekli olarak sz ettirmiştir.  Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. 1978 ve 1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış aynı yıllarda bir çok tiyatroda da oyunculuk yapmıştır. Bugüne kadar Çılgın Bediş, Selena, Acemi Cadı, Karambol, Sen Harikasın ve Kızlar Sınıfı gibi dizilerde rol almıştır. Çıkarmış olduğu albümler ise; I'm Hot For You, Şöhret, Günaha Davet, Abone, Yonca Evcimik 94, Kendine Gel, Herkes Baksın Dalgasına, 15., Aşka Hazır, The Best of Yoncimix Remixes, Aha ve Ortaya Karışık.

 İşte Yonca Evcimik'in son hali...

55 yaşındaki yonca evciik kimdir ünlü şarkıcı pantolonunun düğmelerini açıp...

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