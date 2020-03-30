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Behzar Uygur kimdir annesi koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayınca camdan hasret giderdi!

Koronavirüs önlemleri sebebiyle 65 yaş üzerinin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Behzat Uygur'un annesi de evden çıkamayınca oğluyla camdan görüşebildi.

Behzar Uygur kimdir annesi koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayınca camdan hasret giderdi!
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Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' ilan ettiği koronavirüs Türkiye'ye de sıçrayınca önlemler peşi sıra geldi. Türkiye'de alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Oyuncu Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur da evinden çıkamayınca oğluyla camdan görüşerek hasret giderdi.

"Mesafeler sevmeye engel değil"

Behzat Uygur, Instagram hesabından 74 yaşındaki annesi Necla Uygur'u demir parmaklıklar arkasındayken çektiği fotoğrafını yayınladı. Annesine uzaktan baktığı anda çektiği fotoğrafı paylaşan Behzat Uygur, "Annem ile 'uzakta kal' kuralına uyarak günler sonra görüştük. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil" ifadelerine yer verdi.

Behzat Uygur kimdir?

Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğludur. 1987 yılında Ankara'da ilk defa babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynadı. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları "Nejat Uygur Tiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldılar.

Burada edindikleri bilgi birikimi ve tecrübe ile, 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle, Kodum mu Oturturum, Güldüren Şüphe, Tuhaf İkili, Benimle Oynar mısın, Komedi Komedi adlı oyunları ile 22 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

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