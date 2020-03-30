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Göz nezlesi nedir konjonktiva zarının iltihaplanması sebep oluyor!

Özellikle bahar aylarında sık rastlanılan göz alerjilerinden biri de göz nezlesi oluyor. Göz nezlezi hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde!

Göz nezlesi nedir konjonktiva zarının iltihaplanması sebep oluyor!
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Göz nezlesi ya da diğer adıyla konjoktivit, gözlerde yaşanan iltihaplanma sonucu ortaya çıkıyor. Bahar aylarında artış gösteren göz alerjilerinden biri de göz nezlesi. Bu hastalığın en yaygın belirtilerini gözlerde ağrı, kaşınma ve yanma hissi oluşturuyor. Peki göz nezlesi nedir? Neden olur? Tedavi yöntemleri neler? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Göz nezlesi nedir?

Göz nezlesi göz kapağının iç yüzeyi ile gözün beyaz yüzeyinin bir kısmını örten konjonktiva adlı ince zarın iltihaplanması ya da enfeksiyon kapması sonucu oluşan hastalığı adlandırmak için kullanılır. Konjonktivitlerin en yaygın nedenleri virüs ve bakterilerdir, ancak diğer nedenler alerjileri, ultraviyole ışığını ve kimyasal veya çevresel tahriş edicileri içerir.

Viral göz nezlesi, soğuk algınlığından da sıklıkla sorumlu olan aynı virüsler neden olur. Bu virüsler çok bulaşıcıdır (kişiden kişiye kolayca yayılır) Genellikle tek gözle başlar ve birkaç gün içinde diğer göze yayılır.

Bakteriyel göz nezlesi, çeşitli bakteri türlerinden kaynaklanır. Bakteriyel konjonktivit de bulaşıcıdır ve genellikle kısa süreli antibiyotik damla veya merhem kullanılmalıdır.

Alerjik göz nezlesi bulaşıcı değildir ve genellikle ilkbahar, yaz ve erken sonbaharda ortaya çıkar. Genellikle bitki polenleri ve çimlere maruz kalmakla tetiklenir. Hayvanlar veya toz akarlarına alerjisi olan kişiler yıl boyunca etkilenebilir.

Göz nezlesi belirtileri neler?

Gözdeki beyaz bölümde pembe veya kırmızı bir renk oluşması
Bir ya da iki gözde birden pütürlü ağrı
Bir ya da iki gözde kaşınma ya da yanma hissi
Özellikle sabahları göz kapaklarının veya kirpiklerin açılmaması
Gözde aşırı sulanma
Göz akıntısı
Göz kapağı şişmesi
Gözlerde çapaklanma
Işığa karşı artan hassasiyet

Göz nezlesi tedavisi nasıl olur?

Alerjik göz nezlesi tedavisi

Alerjik göz nezleniz varsa, doktorunuz alerji için çeşitli göz damlaları reçete edebilir. Soğuk kompres ve yapay gözyaşı orta şiddetli vakaları tedavi etmede etkilidir. Daha şiddetli durumlarda ise steroit olmayan antienflamatuar ilaçlar ve antihistaminler kullanılır.

Viral göz nezlesi tedavisi

Viral göz nezlesi için herhangi bir tedavi mevcut değildir. Herpes simplex virüsünden kaynaklanan göz nezlesinde doktorunuz antiviral bir ilaç reçete edebilir.

Bakteriyel göz nezlesi tedavisi

Bakteriyel göz nezlesi vakalarının yarısından fazlası tedavisiz bir ile iki hafta içinde iyileşmektedir. Genellikle antibiyotik göz damlalarıyla ya da kremleriyle tedavi edilir. Hastalığın tekrar nüksetmemesi için antibiyotiklerin sonuna kadar kullanılması önemlidir.

 

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