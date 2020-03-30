Fırında makarna nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Fırında makarna, makarnanın muhteşem lezzetini ikiye katlayan türden bir yemek. Beşamel sosu, üzerinde eriyen kaşar peyniri ve makarnanın tadıyla şahane bir harmoni oluşturuyor. Yapılışı çok basit, kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzet ekonomik bir tarif. İşte bayılacağınız fırında makarna tarifi!

Malzemeler:

1 paket fırın makarna

Beşamel sos için:

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

Yarım yemek kaşığı tuz

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı

Yapılışı:

Önce makarnayı tuzlu suda haşlayın. Makarnanız haşlanırken, başamel sosunuzu hazırlamaya başlayın. Başamel sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin. Daha sonra makarnanızı süzüp borcama yerleştirin. Beşamel sosu üzerine gezdirin.

Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyun. Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyun ve 180 derece ısıtılmış fırında yarım saat pişirin. Fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için demlendirin. Afiyet olsun...