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Kolay sütlaç nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Sütlü tatlılar pek çoğumuzun vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor. Geleneksel sütlaç da onlardan biri. İşte enfes kolay sütlaç tarifi!

Kolay sütlaç nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
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Kıvamıyla, mis gibi kokusuyla ve nefis tadıyla sizi mest edecek kolay sütlaç tarifi hazırladık. Yapılışı sadece 10 dakikanızı alacak bu lezzetin tadı sizi büyüleyecek. Fazla uğraşmanıza gerek kalmadan keyifle tüketebileceğiniz bir tarif. Peki kolay sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay sütlaç için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

1 litre süt
1 su bardağı soğuk su
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 çay bardağı pirinç

Üzeri için:

2 yemek kaşığı toz tarçın

Yapılışı:

Pirinçleri yıkayıp derin bir tencereye koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Pirinç ve su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırın. Pirinçler suyunu çekip yumuşayınca üzerine sütü ilave edin ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Dibi tutmaması için ara sıra karıştırın.

Süt kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. 20 dakika sonunda tencereye şekeri  ve vanilini ilave edin ve 5 dakika kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Sütlacı kaplara paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları soğutmak için buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra üzerine toz tarçın ile servis edin. Afiyetler olsun...

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