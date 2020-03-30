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İpek Tanrıyar kimdir karantinada erkek iç çamaşırından maske yaptı

6 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, koronavirüse karşı tedbir almak için erkek iç çamaşırından maske yaptı.

İpek Tanrıyar kimdir karantinada erkek iç çamaşırından maske yaptı
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Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronovirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından tüm ünlü isimler kendini karantinaya aldı. O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan İpek Tanrıyar. Tanrıyar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Erkek iç çamaşırından maske yapan İpek Tanrıyar'ın paylaşımına youm yağdı. 

''Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor''

Virüs nedeniyle kendisini karantinaya alan isimlerden biri de İpek Tanrıyar. Ünlü isimlerin ilginç paylaşımlarına bir yorum da İpek Tanrıyar'dan geldi. 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki İpek Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı. İpek Tanrıyar'ın paylaşımını gören takipçileri ise "Evde kalmak yaratıcılık sınırlarını zorluyor" dedi.

Hamileyken içki içmişti

İpek Tanrıyar hamileliğinin ilk aylarında "Yaş yaşken eğilir" diyerek içki içmiş bu anları da Instagram hesabından paylamıştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Tanrıyar, "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek eleştirilere sert çıkmıştı.

İpek Tanrıyar kimdir karantinada erkek iç çamaşırından maske yaptı

İpek Tanrıyar kimdir? 

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

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