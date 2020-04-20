Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım ponçiğim benimlesin hep

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, 2 gün önce lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Şallı'dan ilk paylaşım bugün geldi. Şallı paylaşımıyla adeta yürek dağladı. Oğluyla beraber çekilmiş bir fotoğrafının karesini paylaşan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin...'' notuyla yürek sızlattı.

Lenfoma tedavisi gören oğlu hayatını kaybetti

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastanede tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

''Ben hep yine annişinim senin''

Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan eski manken, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

Ayakta zor duruyordu

Cenaze töreninde Ebru Şallı ayakta durmakta zorlanırken, eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, Şallı'yı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.