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Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım ponçiğim benimlesin hep

Önceki gün oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından oğluyla bir fotoğrafını paylaşıp, "Ben hep yine annişinim senin...'' notuyla yürek dağladı.

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım ponçiğim benimlesin hep
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Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, 2 gün önce lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Şallı'dan ilk paylaşım bugün geldi. Şallı paylaşımıyla adeta yürek dağladı. Oğluyla beraber çekilmiş bir fotoğrafının karesini paylaşan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin...'' notuyla yürek sızlattı. 

Lenfoma tedavisi gören oğlu hayatını kaybetti 

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastanede tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım ponçiğim benimlesin hep

''Ben hep yine annişinim senin'' 

Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan eski manken, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

Ayakta zor duruyordu 

Cenaze töreninde Ebru Şallı ayakta durmakta zorlanırken, eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, Şallı'yı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.

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