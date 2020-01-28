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Berfu Yenenler'in 1999 Gölcük depreminde yaşadığı acı yürek burktu!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 1999 yılında Gölcük depremiyle ilgili bir anısı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler'in 1999 Gölcük depreminde yaşadığı acı yürek burktu!
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Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından 1999 yılında ailesini kaybeden çocukluk arkadaşının hikayesini anlattı. Berfu Yenenler'in deprem anısı sosyal medyadaki takipçilerinin yüreğini burktu. 

''Tatile gittik iki gün sonra deprem oldu''

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra zor durumda olan depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini gönderen Yenenler çiftinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İki gündür gelen deprem görüntülerini izleyemediğini söyleyen Berfu Yenenler, 1999 yılında Gölcük'de meydana ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında şunları anlattı:

Fotoğrafın tarihi Eylül 1999. Bilenler vardır belki ben İzmitliyim. Bu fotoğraf da Gölcük depreminden 1 ay sonra İzmit'de çekilmiş. Çocukluk arkadaşımla. Biz deprem olduğunda İzmit'te değildik, yaz tatiline gitmiştik. Aslında çocukluk arkadaşım ve ailesiyle birlikte gidilecekti o tatile. Onlar borçlarından dolayı iptal etmek zorunda kalmıştı tatili, onlar gelemedi biz gittik. Gittiğimizin ikinci günü deprem oldu İzmit'te."

''Yaşananların bırakacağı acıyı tahmin bile edemiyorum''

"Çocukluk arkadaşım annesini, babasını, kardeşini bütün ailesini depremde kaybetti. Onun yerinde ben de olabilirdim, tatile gitmekten biz de vazgeçebilirdik. İki gündür gelen görüntüleri izlemeyi bile kalbim kaldırmıyor, yaşananların acısını bırakacağı yarayı tahmin bile edemiyorum. Sadece bu fotoğraftan sonra çok iyi bildiğim bir şey var, hepimiz olabilirdik, olabiliriz..."

 

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