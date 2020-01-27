Ofiste stresi azaltmanın yolları neler hayır demeyi bilin!

Hayat şartları ve iş yaşamının getirdiği stres zaman zaman can sıkıcı boyutlara varabiliyor. İş yerinde sizi daima motive edecek, moralinizi yüksek tutacak detaylara yer açmalısınız. Elmaelma.com olarak huzurlu bir iş ortamını sağlamanıza yarayacak önerileri sıraladık...

Masanıza sizi motive eden fotoğraflar koyun

İş yerinde bazı günler kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Bu günlerde insan kendine ‘’Bunu ne için yapıyorum?’’ diye sorabiliyor. Bazen çocuklarınız için bazen ise kendi hayatınızı daha iyi yapmak için. Mutlu anlarınızı fotoğraflayıp başarılarınızı, hedeflerinizi ve mutluluğunuzu sürekli olarak size hatırlatabileceği bir yerde tutun. Görmek istediğiniz ve sizi mutlu edecek fotoğrafları masanızda bulundurun.

Çalışma ortamınız temiz ve düzenli olsun

Masanızı her zaman temiz ve düzenli tutun çünkü sadece o halde ne zaman ne yapmanız gerektiğinden emin olursunuz. Kitaplarınızı ve notlarınızı yapmanız gerekenleri görebileceğiniz şekilde bir sırada ve düzende olsun.

Pozitif insanlar etrafınızda olmalı

İş hayatında güzel enerjiyi sömüren insanlar var biliyoruz, hatta birçoğu tamamen negatif veya tamamen ben merkezli. Bu insanların yanında olmak ve onlarla konuşmak kendimizi yorgun veya depresyonda hissetmemize neden oluyor. Yani, enerjinizi gün boyu yüksek tutmak için kendinizi enerjik hissettiren birileriyle iletişim kurmak en iyisidir.

Gerektiğinde "hayır’’ diyin

Patronunuza, iş arkadaşlarınıza ve hatta müşterilerinize hayır diyemezseniz, hiçbir işi zamanında yapamazsınız. İşsel becerilerinizi uygulayın ve kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde hayır demeyi öğrenin.

Kontrol hastası olmayın

Üst düzey yöneticiler, genç yöneticiler ve şeflerin işleri oldukça zordur. İşi bir grup insanı koordine etmeyi içeren her kimse, her gün bir dolu şeyle uğraşmak zorundadır. Bu pozisyonlardaki insanlar büyük bir sorumluluğa sahiptir ve bu da onları kontrol düşkünleri olmaya eğilimli hale getirir. Evet, hata yapılmasına izin veremeyeceğinizi biliyoruz ancak iş arkadaşlarınızın veya çalışanlarınızın da işin bir parçası olmalarına izin verin.

Mesai saati ve boş zaman

İşle ilgili tüm düşüncelerinizi ait oldukları yerde, iş yerinde bırakın. Yapmak çok kolay olmayabilir ama rahat ve ertesi sabah daha mutlu, daha rahat uyanmak için bunu yapmalısınız. Gerekirse ofiste daha uzun kalın fakat çıktığınızda dikkatinizi dağıtabilecek hiçbir işi eve götürmeyin. Aynı şey boş zamanlarınız için de geçerli. Özel sorunlarınızı şirkete taşımamalısınız.

Bol bol uyuyun

Bu kural basit gibi görünse de en önemlisidir. Gece boyunca yeterince uyumamanız, öğleden sonra kestirme isteğinizin olmasına neden olur. İyi dinlenmek sadece daha iyi görünmenizi, daha hızlı düşünmenizi ve harekete geçmenizi sağlamakla kalmaz, ayrıca sizi daha mutlu eder. Unutmayın, kolay bir çalışma hayatı yoktur. Bu yüzden neşelenin ve hiçbir şeyin veya kimsenin gününüzü mahvetmesine izin vermeyin.