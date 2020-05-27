Bergüzar Korel ile barışan Zeynep Korel aralarında ne geçtiğini anlattı!

Bergüzar Korel'in Amerika'da temizlik şirketinde çalışan ablası Zeynep Korel, son olarak annesi ve kardeşinin kendisine iftira attığını söyleyerek gündem oldu. Babasından kalan miras için annesi ve Bergüzar Korel'e dava açan Zeynep Korel, davayı bir 'onur savaşı' olarak ifade etmişti.

"Et tırnaktan ayrılmıyormuş"

Bergüzar Korel ile 8 saat telefonda görüşerek aralarındaki küslüğe son veren Zeynep Korel, barışmalarını şu sözlerle anlattı: "Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş."

"Ruh halimden yararlanıp bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu"

"Bergüzar'la konuştum bana şunları söyledi; Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım. Böyle olunca da olay sarpa sardı."

"Para yeğenim için"

"Bergüzar, 'Asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil. Bazı art niyetliler bunu basına böyle yansıttı. Ben senin şahsına hiçbir zaman para göndermedim. Yeğenim için para gönderdim. O da teyze olarak benim görevim. Çok da önemli bir tutar da değil' dedi."

"Yaşananlar annemin hastalanmasına sebep oldu"

"Bergüzar, telefonda 'Anneme en çok ona Hülya Hanım demen dokunmuş. Çok üzülmüş, içerlemiş yaşananlara. Hastalandı bu yaşadıklarımızdan sonra' dedi. Annemle şimdi iletişim içindeyiz. Bergüzar'la da konuşmaya başladık. Miras davasından vazgeçtim. Umarım bu son yaşadığımız gerilim olur. Ben artık işimde gücümde olmak ve tüm bu gerilimlerden uzak durmak istiyorum."

"Abla geçmişi bir kenara bırakalım"

"Aileye katılan yeğenim için de bu küskünlüğü uzatmak istemedim açıkçası. Bergüzar bana 'Abla artık geçmişi bir kenara bırakalım, bak annem de bu olanlardan çok etkilendi. Ben de çok zor günler geçirdim' dedi. Ben de ona hak verdim. Neticede aynı kanı taşıyoruz, aramızda ne geçmiş olursa olsun Bergüzar'ın bana uzattığı bu dalı geri çeviremezdim. Yine söyleyeyim; et tırnaktan ayrılmıyormuş, o tırnağı sökmek istediğin zaman da kanıyorsun. Acı çekiyor iki taraf da."