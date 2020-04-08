Beyaz Show ne zaman yayınlanacak Kanal D sürpriz yaptı!

Kanal D'den izleyicilerine büyük sürpriz! Bir döneme damga vuran sevilerek izlenen dizi Aşk-ı Memnu dizisinin ardından şimdi de Beyaz Show yeniden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı Beyaz Show, en sevilen bölümlerinden oluşan kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana gelecek.

Cuma günü yeniden ekrana gelecek

Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.

Beyazıt Öztürk kimdir?

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı. "Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı. İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.