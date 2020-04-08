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Paket servise başlayan Nusret Gökçe'nin fiyatları sosyal medyada gündem oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret Gökçe'nin fiyatları sosyal medyanın diline düştü

Paket servise başlayan Nusret Gökçe'nin fiyatları sosyal medyada gündem oldu!
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Sosyete kasabı olarakta bilinen Nusret Gökçe koronovirüs salgını nedeniyle paket servise başladı. İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servise başlayan Gökçe'nin fiyatları ise sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu fiyatları yüksek bulurken indirim yapılmasını istedi. 

Fiyatlar sosyal medyanın diline düştü 

Kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alan Nusret Gökçe'nin yemeklerin paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu fiyatları yüksek bulurken ünlü işletmeciye zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde indirim yapması çağrısında bulundu.

Vatandaşlara öneride bulunmuştu

Öte yandan yaşamını ABD'de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmecinin Instagram hesabına konuk olmuştu. Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusuna, "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz" cevabını vermişti.

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