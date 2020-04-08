Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya seslendi cimrilik yapıyorsun

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte evde olan Demet Akalın, sosyal medyayı aktif olarak kullanmayı seven ünlüler arasınday yer alıyor. Survivor hayranı olan Akalın, dün akşam yayınlanan bölümdeki yemek ödülünü eksik bulunca Acun Ilıcalı'ya 'cimrilik yapıyorsun patron' diyerek çıkıştı.

Şiş kebap için kıyasıya yarıştılar

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda kumda hentbol oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

''Cimrilik yapıyorsun patron''

Yarışmayı yakından takip eden Demet Akalın ise kebabın yanında pilav olmadığını öğrenince Ilıcalı'ya çıkıştı. . Instagram hesabından yarışmadan bir kareyi paylaşarak Acun Ilıcalı'yı etiketleyen Akalın, "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli’de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk’in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990’larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996’da ilk stüdyo albümü Sebebim’i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.Daha sonradan çıkış şarkısı “Aşkın Açamadığı Kapı” ile Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP’tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000’ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye’nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010’larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye’de liste başı olan “Afedersin”, “Mucize”, “Toz Pembe” ve “Hayalet” hitlerinin yanı sıra “Tecrübe”, “Çanta”, “Olacak Olacak”, “Sabıka”, “İlahi Adalet” ve “Ders Olsun” şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.