Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne olay oldu!

Netflix'in yeni Türk yapımı Bir Başkadır izleyicilerden büyük ilgi gördü. Masum ve Son dizileri ile büyük ses getiren Yönetmen Berkun Oya'nın son bombası olan Bir Başkadır içerisindeki sahnelerle çok konuşulmaya devam ediyor.

Sinan'ın sahnesi tepki topladı

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş ve Esme Madra gibi isimlerin paylaştığı dizi hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Son olarak dizinin bir sahnesi ise seyirciyi ikiye böldü. Meryem'in evine temizliğe gittiği asosyal ve cinsel ilişki düşkünü olan Sinan'ın banyodaki mastürbasyon sahnesi kafaları karıştırdı.

Her geceyi bir kadınla birlikte olarak geçiren Sinan'ın yalnız kaldığı gecelerde banyoda Meryem'in temizlik yaparken kullandığı başörtü ve kıyafetleri koklayarak kendi kendini tatmin etmesi bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

Bir Başkadır dizisinin konusu nedir?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.