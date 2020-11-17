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Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü!

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün dizi çekimleri esnasında yönetmen yardımcısının üzerine yürüyüp tekhditler savurduğu iddia edildi.

Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü!
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün dizi çekimleri esnasında sürekli sorun çıkardığı hatta yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü iddia edildi. Oyuncunun hakkında çıkan iddialara ne diyeceği merak konusu oldu. 

YARDIMCI YÖNETMENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ 

TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü. Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

ARAYA GİRENLER GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.

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