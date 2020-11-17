Selda Bağcan'dan Deniz Seki'ye destek: 'şu ön yargıları bıraksak artık'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Yeni programın konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını yorumladı. Ancak Deniz Seki'nin bu yorumu sosyal medyada beğenilmedi. Ünlü şarkıcı sosyal medya kullanıcıları tarafından epey eleştirildi. Seki'ye destek Türk Halk Müziğinin usta ismi Selda Bağcan'dan geldi. Bağcan, Şu ön yargıları da bıraksak artık...” diyerek şarkıcıya destek verdi.

Usta isimden Seki'ye destek geldi

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarında İbo Show ile izleyicisiyle buluştu. Kutsi, Deniz Seki, Sibel Can, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olduğu İbo Show 'a Deniz Seki'nin Ahmet Kaya şarkısı söylemesi damga vurdu. Şarkıcı Deniz Seki'nin Ahmet Kaya'nın şarkısı 'Nereden Bileceksiniz'i seslendirince sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Seki'nin yorumunu beğenmedi. Bunun üzerine şarkıcıya destek Selda Bağcan'dan geldi.

'İyi bir şarkıcı ve bestecidir

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selda Bağcan, paylaşımında, “Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık...” dedi.

Deniz Seki sitem etmişti...

Sesine ve kilosuna ilişkin kötü yorumlar yapanlara Seki, “Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık. Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum” cevabını vermişti.