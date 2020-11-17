Şarkıcı Bulut Duman sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı!

Daha önce dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, apar topar hastaneye kaldırıldı. Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

2 kişinin saldırısına uğradı

Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

15 el ateş edildi

Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hakkında çok sayıda suç duyurusu var

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel görüntüyle şantaj iddiasında bulundukları belirtildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan