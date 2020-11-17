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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti

Özcan Deniz ile geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Feyza Aktan arasında ev tartışması yaşanıyor. Deniz, ihtara rağmen evinden çıkmayan Aktan'ı savcılığa ihbar etti.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti
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Günaydın'dan Atakan Irmak'ın aktardığı haberine göre, geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası tek celsede boşanan çift arasında yeni bir kriz çıktı. Özcan Deniz mahkeme kararına göre kendisine tahsis edilen evden çıkmayan eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evinden çıkmayan eşine ihtarname

Özcan Deniz'in kendisinden 20 yaş küçük eski eşi Feyza Aktan Deniz'in Sarıyer'deki evinden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

Suç duyurusunda bulundu

İhtarnameye rağmen Aktan'ın evden ayrılmamaası üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasbettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı. 

Takipsizlik kararı verildi

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verd

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