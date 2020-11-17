search menu
search
close

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Ayda bebeğe ziyaret!

Şarkıcı Sinan Akçıl, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti.

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Ayda bebeğe ziyaret!
-A A+

İncelemelerde bulunmak için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ailesi ile kaldığı akrabalarının evinde ziyaret etti. Şarkıcı Sinan Akçıl da o sırada Ayda Gezgin'le birlikteydi.

"Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu"

Minik Ayda'yı ziyaret eden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı, oyuncaklar hediye ettikleri Ayda ile bir süre oyun oynayarak minik kızı sevdi. Ayda'ya birçok hediye ve kıyafet götüren Akçıl, Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaparak şunları söyledi: "Az önce Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu.... Bir kaç sözüm var ve teşekkürüm var...

1)Ben oradayken yine her zamanki babacan tavrıyla ziyarete gelen Sn İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya,

2)Tüm eğitim masraflarını üstlenen Sev Vakfı'na, Enver ve Begüm Yücel'e,

3)İmzalı formayı yollayan kardeşimiz Cedi Osman'a,

4)Tüm evin iç yapımıyla ilgilenecek olan ve Ayda'yı hediyelere boğan dostum Fatoş Eker'e,

5)Haftaya yeni taşınacakları evi onlar için satın alan Eczacıbaşı yönetim kurulu başkanı Sn Bülent Eczacıbaşı'na,

6)Bu süreçte bize kapılarını açan Swiss Otel İzmir'e ve değerli Swissotel İstanbul genel müdürümüz Uğur Talayhan'a.

Ve en önemlisi Atakan ve Ayda'nın değerli babası Uğur abiye... Ve kuvvetli babaanneye... Öyle şeyler konuştuk ki o kadar özel ve kuvvetli anlar yaşamışlar ki böyle bir baba zor bulunur... Mekanı cennet olan annemiz için rahat uyu..."

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hafif tatlı arayanlara: Armutlu tart Hafif tatlı arayanlara: Armutlu tart
Tatlı
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı anlar olay oldu! Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı anlar olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Irmak Ünal'dan bomba koronavirüs açıklaması! Duyanlar şaştı kaldı!
Irmak Ünal'dan bomba koronavirüs açıklaması! Duyanlar şaştı kaldı!
Öykü'ye gelen övgülerin ardından Nihal Yalçın'ın çıkışı şaşırtı!
Öykü'ye gelen övgülerin ardından Nihal Yalçın'ın çıkışı şaşırtı!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Hayranlarına ayaklarının fotoğraflarını atıyor, paraya para demiyor!
Ünlü model sevgilisiyle banyo yaptığı anları paylaştı!
Ünlü model sevgilisiyle banyo yaptığı anları paylaştı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
Hadise ve Kaan'ın pazar kaçamağı! Takipçileri yorum yağdırdı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
İrem'den hayranlarına kötü haber! Koronavirüse yakalandı!
Önceki Haberler
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında kriz! Eski eşim evimi gasp etti!
Güldür Güldür'ün yayın günü yine değiştirildi!
Güldür Güldür'ün yayın günü yine değiştirildi!
Hercai'nin başrolü olay çıkardı! Yönetmenin üzerine yürüyüp...
Hercai'nin başrolü olay çıkardı! Yönetmenin üzerine yürüyüp...
Cansu Taşkın'dan babasıyla ilgili olay itiraf!
Cansu Taşkın'dan babasıyla ilgili olay itiraf!
Usta isimden Deniz Seki'ye destek geldi!
Usta isimden Deniz Seki'ye destek geldi!
Bebeklere yoğurt nasıl yapılır?
Bebeklere yoğurt nasıl yapılır?
Ünlü şarkıcı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı!
Ünlü şarkıcı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı!
İçtiğiniz su Alzheimer'a neden olabilir!
İçtiğiniz su Alzheimer'a neden olabilir!
Yorumlar