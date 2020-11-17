Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Ayda bebeğe ziyaret!

İncelemelerde bulunmak için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ailesi ile kaldığı akrabalarının evinde ziyaret etti. Şarkıcı Sinan Akçıl da o sırada Ayda Gezgin'le birlikteydi.

"Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu"

Minik Ayda'yı ziyaret eden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı, oyuncaklar hediye ettikleri Ayda ile bir süre oyun oynayarak minik kızı sevdi. Ayda'ya birçok hediye ve kıyafet götüren Akçıl, Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaparak şunları söyledi: "Az önce Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu.... Bir kaç sözüm var ve teşekkürüm var...

1)Ben oradayken yine her zamanki babacan tavrıyla ziyarete gelen Sn İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya,

2)Tüm eğitim masraflarını üstlenen Sev Vakfı'na, Enver ve Begüm Yücel'e,

3)İmzalı formayı yollayan kardeşimiz Cedi Osman'a,

4)Tüm evin iç yapımıyla ilgilenecek olan ve Ayda'yı hediyelere boğan dostum Fatoş Eker'e,

5)Haftaya yeni taşınacakları evi onlar için satın alan Eczacıbaşı yönetim kurulu başkanı Sn Bülent Eczacıbaşı'na,

6)Bu süreçte bize kapılarını açan Swiss Otel İzmir'e ve değerli Swissotel İstanbul genel müdürümüz Uğur Talayhan'a.

Ve en önemlisi Atakan ve Ayda'nın değerli babası Uğur abiye... Ve kuvvetli babaanneye... Öyle şeyler konuştuk ki o kadar özel ve kuvvetli anlar yaşamışlar ki böyle bir baba zor bulunur... Mekanı cennet olan annemiz için rahat uyu..."