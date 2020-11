Cansu Taşkın kimdir baba itirafı olay para istedi mahkemeye verdim!

Murat Başaran'ın yeni şarkısı 'Leyla'nın klibinde oynayan fenomen Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği haberleriyle gündemde olan Taşkın, Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu" dedi.

"SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİM"

Babasının kendisinden para istediği iddialarına Taşkın, "Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu" açıklamasını yaptı. Başaran ise modele destek vererek, "Kadına şiddet ve tacizin her şeyine karşıyım" diye konuştu.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseden mezun olmuştur. Besteci Metin Özülkü dayısıdır. Cansu Taşkın, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.

2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır.2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile beraber Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynamıştır.