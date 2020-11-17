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Güldür Güldür'ün yayın günü değiştirildi salı günü izleyicisiyle buluşacak!

Show TV'nin sevilen show programı Güldür Güldür Show artık Salı günleri izleyicisiyle buluşacak.

Güldür Güldür'ün yayın günü değiştirildi salı günü izleyicisiyle buluşacak!
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Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'ün yine yayın tarihi değiştirildi. Beklenilen reytinglere ulaşamayan Güldür Güldür, artık salı günleri izleyicisiyle buluşacak.

Güldür Güldür'ün yayın tarihi değişti 

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti. Pazartesi akşamları ekrana gelen programın yayın tarihi yine değiştirildi. 

 Salı günleri izleyiciyle buluşacak 

Programın Twitter hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanı paylaşılırken "Gülerken koltuktan düşme tehlikesi yaşayabileceğiniz yepyeni bölümümüz ile salı akşam 20.00'de" denildi.

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