Ödeme ne iyi gelir günde 3-4 adet kayısı tüketmek önemli!

Ödem vücutta birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Böbrek hastalığı, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkların bir sonucu olarak vücutta ödem oluşabilir. Bunların dışında sürekli oturmak, hareketsizlik ya da fazla kilolar da ödem yapıyor. Peki ödemi vücuttan atmak için ne yapmalı? Hangi besinleri tüketmeli? İşte vücuttaki ödemi söküp atan yiyecekler!

Su

Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri serpiştirmeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve ödem atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.

Kayısı

Potasyum bakımından zengin olan kayısı, vücut sıvılarının dengesini korumada yardımcı olarak, ödeme karşı etkili oluyor. Günde 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.

Turp

Turp yüksek oranda potasyum ve folat içeren doğal besinler arasında yer alıyor. Haftada 1-2 kez turp tüketmek ödemin atılmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor. Fakat gaz problemine sebep olabileceği için haşlayarak yemek veya suyunu içmek daha fayda sağlayacaktır.

Ananas

Doğal detoks olarak da adlandırabileceğimiz ananası her mevsim bulabilmeniz mümkün. Ananası parçalara bölüp su haline getirip içmenizi öneririz.

Yaban mersini

A,B,C vitaminleri açısından yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor ve bu sayede kabızlığı önlüyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.

Nar suyu

Nar suyu olarak bahsettiğimiz suyun doğal meyve suyu olduğunu unutmamanız gerekir. Taze nardan sıkılmış bir nar suyu, ödem attırıcı etkiye sahip olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise kanınızdaki şeker oranı. Şeker hastalarının doktoruna danışarak hangi oranda tüketmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor.

Yoğurt

Marketlerden satın almak yerine evde yaptığınız yoğurt, prebiyotik etkisiyle doğal bir ödem söktürücüdür. Özellikle şişkinliklerin yok olmasında büyük bir etkiye sahiptir.

Salatalık

İçerisinde bulunan beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık çoğu sudan oluşuyor. Salatalığı içtiğiniz suya ekleyip ve bekletmek antioksidan etkisini yükselterek ödem atmada yardımcı oluyor.

Maydanoz

Yeşil bitkilerin ödem attırıcı besinler arasında olduğu artık neredeyse kanıtlanmıştır. Sabahları tüketeceğiniz yarım kase maydanoz en etkili besinlerden biridir. Özellikle şişkinliği azaltır.

Ananas

Doğal detoks olarak da adlandırabileceğimiz ananası her mevsim bulabilmeniz mümkün. Ananası parçalara bölüp su haline getirip içmenizi öneririz.