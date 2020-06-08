Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" demişti altından ihanet çıktı

Şarkıcı Ebru Polat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kocalarınızı elinizden alırlar" ifadeleriyle takipçilerine uyarılarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı neden böyle bir video çektiğine dair açıklamalarda bulundu. Polat 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, ''En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım'' şeklinde konuştu.

''Senin kocan,sevgilin daha tatlı gelir''

Polat, "Benim de başıma geldi. En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Polat günler önce yaptığı açıklamayla, "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" demişti.