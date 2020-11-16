Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi olay oldu!

Vatanım Sensin dizisiyle tanınan genç oyuncu Miray Daner ile Boran Kuzum son olarak Saygı dizisinde de birlikte rol alıyor. İkilinin küvet sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

Küvet sahnesi gündem oldu

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Daner ve Kuzum'un küvet sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine aşık olan iki kişiyi canlandıran oyuncuların öpüşme sahneleri ve küvetteki romantik anları hayranlarının gündemindeydi.

Büyük övgü aldı

Miray Daner'in dizideki başarılı performansıyla övgü toplarken dizide kendi adalet anlayışlarıyla cinayet işleyen iki oyuncunun gelecek bölümlerdeki adımları da merak konusu oldu.

"Aşk yok sadece arkadaşız"

Kuzum ve Daner'in birbirlerine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları ikinin arasında aşk olup olmadığını da merak ediyor. Daner daha önceki açıklamalarında, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" demişti.