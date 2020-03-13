Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio İstanbul'da podyuma çıkacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle pek çok konser, davet, sinema gösterimi iptal olurken koronavirüs Brezilyalı dünyaca ünlü model'i İstanbul'da podyuma çıkmaktan alıkoyamadı.

Göbeklitepe konseptinde podyuma çıkacak

Brezilyalı Ambrosio için İstanbul'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show defilesinde dünyanın bilinen en eski yerleşim birimi Göbeklitepe konseptinde podyum hazırlanacak.

17 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi Auditorium'da gerçekleşecek defileye Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da çıkacak modeller arasında.