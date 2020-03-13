Çörek otu yağı neye iyi gelir bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor!

Asya'ya özgü bir bitki olan Nigella sativa tohumlarından elde edilen çörek otu yağı, cilt sağlığından, kas ağrılarına; yorgunluktan, diyabete daha birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Çörek otu yağının en önemli yararlarından biri de son dönemde artan virüs vakalarından korunmak için gereken vücut direncini sağlaması. Günde 1 çay kaşığı çörek otu yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor. İşte çörek otu yağının bilinmeyen faydaları!

Çörek otu yağının faydaları

- Kronik yorgunluğu geçirmede birebirdir.

- Diyabet hastalığını önlemede büyük rol oynuyor.

- Kanserle savaşıyor.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlıyor.

- Kalbi koruyor.

- Mide ağrıları ve bulantıya iyi geliyor.



- Saç dökülmesini önlüyor, saçların erken beyazlamasına engel oluyor. Ayrıca kolay ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.



- Cinsel gücü artırıyor.

- Doğum yapan annelerin süt artırmada fayda sağlıyor.



- Sindirim sistemini rahatlatarak gaz oluşumunu önlüyor.

- Kas ağrılarına iyi geliyor. Ağrı olan bölgeye çörek otu yağı ile masaj yapıldığında ağrıyı dindiriyor.

Çörek otu yağı nasıl tüketilir?

Çörek otu yağını günde 2 ya da 3 defa 1 çay kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Çörek otu yağı alırken içerisine başka yağların karıştırılmadığından, tamamen doğal olduğundan emin olun. Herhangi bir hastalığınıza karşı çörek otu yağı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışın.