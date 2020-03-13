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Selfie makyajı nasıl yapılır bol bol rimel sürün!

Selfielere hepimizin önem verdiği bir gerçek. Peki mükemmel bir selfie için makyajımız nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtı içeriğimizde...

Selfie makyajı nasıl yapılır bol bol rimel sürün!
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Sosyal medya ve selfieler uzun süredir hayatımızın odak noktası haline geldi. Çektiğiniz selfielerde daha iyi bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu haber tam da size göre. Selfilerde ön planda olan yüzünüz için uygulamanız gereken bazı makyaj tüyoları bulunuyor. İşte kusursuz bir selfie için makyaj ipuçları!

Bol bol rimel sürün

Göz makyajı etkileyici bir makyajın vazgeçilmez unsurlarından biri. Gözleriniz ne kadar ön planda olursa selfie o kadar güzel çıkar.

Gözlerinizin etrafını aydınlık olsun

Selfiede güzel çıkmanın en iyi yolu göz makyajı olduğundan bahsetmiştik. Göz etrafınızı karanlık tonlardan kurtaracak bir aydınlatıcı edinin ve göz çevrenizi ışıldatın.

Mat fondöten

Selfie çekerken cildinizi parlatmak yerine daha çok mat tonlar kullanmalısınız. Mat şekilde kullanacağınız bir fondöten sizi selfiede dikkat çekici bir hale getirecektir.

Yüz hatlarınızı ortaya çıkarın

Elmacık kemiklerinize belirgin tonlarda gölgelendirme yaparak yüz hatlarınızı ortaya çıkarın.

Kaşlarınızı tarayın

Tarayarak kaşlarınıza dolgunluk katın. Bakımsız gözüken kaşlarınızı taradığınızda dolgun ve canlı bir görünüme sahip olacaksınız.

Pudra kullanın

Mat fondötenin yanı sıra pudra kullanmak da selfie çekerken ciltte meydana gelecek parlamaların önüne geçecektir.

 

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