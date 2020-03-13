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Tuğba Özay kimdir mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Eski manken Tuğba Özay turuncu mini elbisesiyle verdiği seksi pozları Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Özay'a takipçileri büyük ilgi gösterdi.

Tuğba Özay kimdir mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı!
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Bir dönemin en gözde mankenlerinden biri olan Tuğba Özay, mankenlik kariyeri sonrası şarkıcılıkla kariyerine devam etmişti. Şimdilerde 'Kuaförüm Sensin' isimli TV programında jüri koltuğunda oturan Özay yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Özay, 748 bin takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden peş peşe yayınladığı turuncu süper mini elbisesiyle göz doldurdu.

 

Tuğba Özay kimdir?

10 Şubat 1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Özay’ın Trabzon kökenli babası, ödüllü bir ders kitabı yazarı ve şair, Antalyalı annesi de öğretmendir.

Ailesinin tek çocuğu olan Özay, ilkokulu, İstanbul Yeşilbahar İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümü’ne giren Özay, bu üniversitede eğitimine devam etti.

1987'de İstanbul Yelken Kulübü'nde dalış ve yelken kurslarına katılan Özay, daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde 10 sene profesyonel olarak yüzücülük yaptı. Fenerbahçe klübü tarafından keşfedilip voleybola geçiş yaparak 5 yıl profesyonel voleybol oynayan Özay, motosiklete de ilgi duymaktadır.

Mankenliğe 1994 yılında bir Vakko defilesi ile başlayan ve 1995 senesinde düzenlenen, Miss Model of Turkey yarışmasında birinci, Miss Model of the World yarışmasında da ikinci seçilen Özay, yarışmada en iyi vücutlu model ödülüne de layık görüldü.1996 yılında Paris’e giderek yaklaşık 7 ay kariyerine orada devam etti. Özay aynı sene Avrupa'da Yılın Modeli seçildi. 

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle İtalyan İş Adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Tuğba Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

27 Haziran 2009 da Monaco'da Prens Albert'in ev sahipliği yaptığı gecede ünlü modacı Terrence Bray'ın Unicef ve Kanser hastaları yararına düzenlenen defilede baş manken olarak podyuma çıkması basında büyük yankı uyandırdı. 

Survivor 2016’da ünlüler takımında yarışmaya katıldı. Özay şimdilerde Kuaförüm Sensin adlı TV programında jüri koltuğunda oturuyor.

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