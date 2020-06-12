Buket Aydın kimdir spor yaptığı anları paylaştı!

Geçtiğimiz Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa eden Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı.

Spor yaptığı anları paylaştı

Salgın nedeniyle bir süredir görüntülenmeyen Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Çiçek desenli bir elbise ve sandalet tercih eden Aydın'ın maskesi olması ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekmişti. Aydın bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü sunucu Instagram'ın hikaye bölümünden spor yaptığı anları paylaştı. İş hayatından paylaşımlar dışında paylaşım yapmayan Aydın bu paylaşımıyla şaşırttı.

Buket Aydın kimdir?

Sunucu Buket Aydın Buket Aydın 1 Ocak 1985'de Bursa'da dünyaya geldi.Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV’ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV’de hafta içi 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır.Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal’la evlenmiştir.