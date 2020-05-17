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Burca göre ev dekorasyonu nasıl olmalı boğa burcu şık ve rahatlıktan yana!

Ev dekorasyonu karakterimizden izler taşıyor. Evinizi burcunuza göre dizayn etmek istiyorsanız haberimize göz atmanızda fayda var!

Burca göre ev dekorasyonu nasıl olmalı boğa burcu şık ve rahatlıktan yana!
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Burçlara inananlar için her burç farklı bir kişilik özelliği, karakter taşıyor. Hayattaki seçimlerimizi etkilediği düşünülen burçlardan ev dekorasyonunuzda da yardım almak istiyorsanız bu haber tam da size göre. 12 burca, yani 12 farklı zevke göre ev dekorasyonu fikirlerini sizin için sıraladık...

Koç 

Evi aydınlık ve havadar tutmak koç burçları için hayati önem taşıyor. Tavandan yere kadar uzanan pencereler tam da sizin zevklerinize uygun. Donuk renkler tercih etmek bir süre sonra evinizden sıkılmanıza neden olacaktır. Bu nedenle evinizi, ruhunuzu canlandıracak renkler ile dekor etmelisiniz. Sarı ve turuncu tonlarını detaylarda kullanarak harika bir aydınlık sağlayabilirsiniz.

Boğa 

Lükse önem veren boğa burçları bir yandan da salaşlığı severler. Boğa burcu iseniz ev dekorasyonunuzda yapraklı bitkilere yer açın. Hem şık hem rahat görünen bir kanepe edinin ve üzerini pastel renkli yastıklar ile süsleyin. Salonunuzda yer alacak büyük, yeşil bir bitki evinize ve size taze bir hava katacak.

İkizler 

İkizler, ev tasarımlarında biraz seçicidirler. Farklı modellere uyarlanabilir mobilyalar seçmek sizin için iyi olacaktır çünkü dekorasyonda sık sık değişiklik yapmayı seviyorsunuz. Bunun dışında size tavsiyemiz büyük bir yemek masası edinmeniz. Sevdiklerinizle yemek toplantıları yapmak size çok iyi gelecektir. Açık yeşil ve gök mavisi gibi neşeli renkler kullanmak da kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Yengeç 

Su grubundan olan Yengeç burçları, rahatlık odaklı, duygusal imgelerin yer aldığı ev dekorasyonlarını çok seveler. Vintage parçalar, fotoğraflarla dolu bir duvar, konforlu mobilyalar tam da Yengeç burçlarına göre!

Aslan 

Aslan burçları, evinde kendini kral/kraliçe gibi hissetmek ister. Zengin kırmızı, bordo tonları Aslan’lar için harikadır. Ancak bu renkleri evinizde detaylarda kullanmanızı öneririz aksi halde oldukça göz yorucu bir dekorasyon olabilir. Eğer imkanınız varsa evinize bir şömine yaptırmanızı öneriyoruz. Ruhunuza en iyi gelecek şeylerden biri kesinlikle şömine karşısında geçireceğiniz zamanlar olacaktır.

Başak 

Başak burçları işlevsel tasarımlara bayılırlar. Yüksek fiyatlı tablolar yerine, estetik güzelliği ve işlevi birleştiren bir lambaya yatırım yapabilirsiniz. Sizin için sade ancak şık olmak önemli. Toprak grubundan olan Başak burçlarını, yine toprak tonları sakinleştirecek, huzur verecektir. Ahşap mobilyalar, krem rengi bir dokuma halı ve yeşil bitkiler sizi temsil eden parçalar.

Terazi 

Oldukça zarif zevkleri olan bir burç varda o da Terazidir. Bir terazi burcunun evinde dekor amaçlı piyano görmeniz bile mümkün! Bir duvarınızı soft renkli tuval ile kaplayabilir, evinizi cam ağırlıklı ürünler ile zenginleştirebilirsiniz.

Akrep 

Bir Akrep burcunun evi gizemli, yumuşak ve şehvetli alt tonlarla doludur. Hafif dağınık kitaplar, mumlar, yumuşak koltuklar Akrep burçlarının dekorasyonu için iyidir.

Yay 

Yay burçları, etnik malzemelerden çok hoşlanırlar. Evinize bir kütüphane yapabilir, Fas halısı, Tibet minderi gibi dekoratif parçalardan yardım alabilirsiniz.

Oğlak 

Oğlak burçları, işçiliği olan parçaları severler. Hatta evdeki mobilyalarını kendi başlarına tasarlamak onlara terapi gibi gelir. Kiraz ağacından bir masa tam da size göre, ne dersiniz?

Kova 

Kova burçları asi ruhlarını ile bilinirler ve bu özelliklerini evlerine de yansıtırlar. Geometrik desenler, fütüristik eğilimler, mavi tonların önde olduğu dekorasyonlar Kovalar için idealdir.

Balık 

Bu ev, bir terapist koltuğunun eşdeğeridir. Bir Balık burcunun evinde inzivaya çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Balık burçlarına dekorasyon önerimiz ise; yere kadar inen perdeler, denizden ilhamla hazırlanan objeler ve dev mumlar olacak.

 

 

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