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Ayvalık tostu nasıl yapılır oldukça tok tutan bir lezzet!

İçinde bir tost severin arayacağı neredeyse tüm malzemeleri barındıran, yapması kolay yemesi muazzam bir lezzet olan Ayvalık Tostu nasıl yapılır? İşte tarifi..

Ayvalık tostu nasıl yapılır oldukça tok tutan bir lezzet!
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Nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz?İşte tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan sucuk, salam, sosis, kaşar peyniri, turşu, domates, mayonez ve ketçapla hazırlanan Ayvalık tostu yapımı...

Malzemeler:4 parça ayvalık tost ekmeği (2 kişi için),6 ince dilim kaşar peyniri,10 adet sosis (küçük boy),15 ince dilim salam,7-8 dilim sucuk,1 adet domates,1 küçük kase rus salatası,3-4 adet salatalık turşusu tuz,etleri sotelemek için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılış aşaması;Sosis ve salamları ince ince boyuna (julyen) doğrayın. Kaşar peyniri, salatalık turşusu ve domatesi boyuna dilimleyin.
Sosis, salam ve sucukları teflon tavaya çok az yağ ekleyerek ayrı ayrı soteleyin. Tost ekmeklerini makinasında 1 dakika kadar ısıtın, aralarını açarak önce kaşar peyniri dilimlerini sonrasında da sotelediğiniz sosis, salam ve sucuğu koyun.

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