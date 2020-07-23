Depresyon belirtileri neler motivasyon eksikliğine dikkat!

Depresyon toplumda yaygın olarak karşılaşılan çağın en önemli hastalıklarından. Bilim insanları her insanın hayatının bir döneminde depresyon yaşadığına inanıyor. Farkında olmadan siz de depresyon yaşıyor olabilirsiniz. Peki depresyonun belirtileri neler? Gelin depresyonun 7 işaretine birlikte bakalım...

Motivasyon eksikliği

Depresyonun gizli belirtilerinden belki de en önemlisi motivasyon eksikliği. Hayatınızla ilgili bir karar alırken, hep yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için bazen yeterli motivasyona sahip olamamanız depresyonun işareti olabilir.

Yalnız olma isteği

Daha fazla yalnız kalma arzusu ya da başkalarının etrafında olmasını istememe, depresyona işaret eden önemli belirtilerdendir. Diğer insanlardan soyutlanmak, işe, okula ya da herhangi bir yere gitmekten kaçmak, sürekli evde tek başına kalmak istemek bir depresyon belirtisidir.

Sürekli yorgunluk hali

Yoğun iş hayatı, günlük hayatın stresi, trafik, gürültü gibi sebeplerden dolayı kendimizi yorgun hissederiz. Ancak biz geçmeyen bir yorgunluktan bahsediyoruz. Günün çoğunda uyumak istemek, uyumaya rağmen bir türlü dinlenmiş hissedememek, ellerin kolların hareket etmekte zorlanması gibi belirtiler depresyona işaret eder.

Bağışıklık sisteminin düşmesi

Birçok kişi depresyonun, bağışıklık sistemini zayıflattığından bihaberdir. Depresyondayken kötü yemek yeme ve hareketsiz kalma eğilimi gösteririz. Tüm bunlar da bağışıklık sistemini zayıflatır. Sıklıkla hastalanıyor, kendinizi rahatsız hissediyorsanız depresyonda olabilirsiniz.

Sağlıksız beslenme alışkanlığı

Gündüz saatlerinden öğünleri atlıyor, geceleri ise yemek yemek istiyorsanız bu yeme bozukluğuna ve depresyona işaret eder. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları genelde gözden kaçar ve semptom olarak görülmez. Ancak dikkat ederseniz aslında size ne anlatmak istediğini kolayca anlayabilirsiniz.

Uykusuzluk sorunu

Gözden kaçan bir başka gizli depresyon belirtisi uykusuzluktur. Eğer gece boyunca düşünceleriniz ve endişelerinizle uyanıksanız, depresyon geçiriyor olabilirsiniz. Çok fazla endişelenmeyin, çünkü uykusuzluk milyonlarca insanın yaşadığı bir durum. Ancak siz yine de farkında olun. Uykusuzluğunuzun sebebi depresyon olmasa bile uyku eksikliği bir süre sonra depresyona neden olabilir.

Cinsel isteksizlik

Cinsel isteğin azalması, cinsellikten uzaklaşmak hormonal sorun olarak görülür. Evet, bazen hormonlardan kaynaklı da olabilir ancak cinsel isteğin azalması aynı zamanda gizli bir depresyon belirtisidir.