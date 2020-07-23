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Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı
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Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak üstsüz pozunu yayınlayan Şeyma, gündeme oturdu. 

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan fotoğrafı...

Şeyma'nın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken, fotoğrafa "Bu zamana kadar olan en mükemmel fotoğraf" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Şeyma Subaşı'nın bir dergi kapağı için verdiği poz sosyal medyada gündem oldu!Şeyma Subaşı'nın bir dergi kapağı için verdiği poz sosyal medyada gündem oldu!

 

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