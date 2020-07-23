Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak üstsüz pozunu yayınlayan Şeyma, gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan fotoğrafı...

Şeyma'nın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken, fotoğrafa "Bu zamana kadar olan en mükemmel fotoğraf" şeklinde yorumlar da yapıldı.