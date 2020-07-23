search menu
search
close

Merve Boluğur, yeni erkek arkadaşıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Yeni sevgilisinin yüzünü daha önce gizleyerek paylaşan Merve Boluğur, bu defa gizlemedi. Boluğur, erkek arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı.

Merve Boluğur, yeni erkek arkadaşıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı!
-A A+

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre kimseyle görülmeyen oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Boluğur'a takipçilerinden gelen "Kaptın yine kumralı" yorumları dikkat çekti.

Önce yüzünü göstermeden paylaştı

Merve Boluğur, yeni sevgilisini kendisini öperken çektiği bir selfie'yi dün ilk kez Instagram'dan paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen güzel oyuncu, akşam saatlerinde ise çift magazin muhabirlerine yakalandı.

Sevgiliyle beraber ilk poz

Ünlü oyuncu, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu kez sevgilisinin yüzünü göstermekten çekinmeyen Boluğur, fotoğrafın kalpli yüz emojisi koydu ve "Gerçek" yazdı.

"Kaptın yine kumralı"

Öte yandan daha önce "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamaları yapan Merve Boluğur'un yeni sevgilisine takipçileri "Kaptın yine kumralı" şeklinde yorumlar yaptı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı! İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
Diyet
Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı! Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Depresyonun 7 gizli işareti!
Depresyonun 7 gizli işareti!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele!
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele!
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Yorumlar