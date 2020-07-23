Merve Boluğur, yeni erkek arkadaşıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre kimseyle görülmeyen oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Boluğur'a takipçilerinden gelen "Kaptın yine kumralı" yorumları dikkat çekti.

Önce yüzünü göstermeden paylaştı

Merve Boluğur, yeni sevgilisini kendisini öperken çektiği bir selfie'yi dün ilk kez Instagram'dan paylaştı. Sevgilisinin yüzünü göstermeyen güzel oyuncu, akşam saatlerinde ise çift magazin muhabirlerine yakalandı.

Sevgiliyle beraber ilk poz

Ünlü oyuncu, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu kez sevgilisinin yüzünü göstermekten çekinmeyen Boluğur, fotoğrafın kalpli yüz emojisi koydu ve "Gerçek" yazdı.

"Kaptın yine kumralı"

Öte yandan daha önce "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamaları yapan Merve Boluğur'un yeni sevgilisine takipçileri "Kaptın yine kumralı" şeklinde yorumlar yaptı.