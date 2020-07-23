Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi!

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından erkek arkadaşını yüzü gizli bir şekilde paylaşarak yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti. Ünlü oyuncu, saatler sonra yeni sevgilisiyle birlikte el ele görüntülendi.

Kalp emojisiyle paylaştı

32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları yayınladı. Oyuncunun, kalp emojisiyle yaptığı bu paylaşım, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Saatler sonra el ele görüntülendiler

Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra magazin muhabirleri tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi.