search menu
search
close

Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi!

Sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla olan pozunu yüzünü gizleyerek paylaşan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi!
-A A+

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından erkek arkadaşını yüzü gizli bir şekilde paylaşarak yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti. Ünlü oyuncu, saatler sonra yeni sevgilisiyle birlikte el ele görüntülendi.

Kalp emojisiyle paylaştı

32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları yayınladı. Oyuncunun, kalp emojisiyle yaptığı bu paylaşım, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Saatler sonra el ele görüntülendiler

Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra magazin muhabirleri tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi.

 

Merve Boluğur'dan Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına manidar sözler!Merve Boluğur'dan Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına manidar sözler!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı! İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
Diyet
Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı! Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Asosyel müzisyenden ilk single!
Asosyel müzisyenden ilk single!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
İlişkideki eski heyecanı yakalamak için...
İlişkideki eski heyecanı yakalamak için...
Yorumlar