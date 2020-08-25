Kilo verdiren şifalı bitkiler neler civanperçemi bunlardan biri!

Bazı baharatlar, metabolizmayı ateşleyerek kalori yakımını hızlandırmaya dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerinize katacağınız baharatlarla kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 şifalı ot ve baharat...

Civanperçemi

Tatlı krizlerinin en büyük savaşısıdır civanperemi. Kişinin uzun süre tok kalmasına yardımcı olmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmakta ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ağır yemeklerin tadını da hafifletmektedir.

Balık otu

Balık otu zayıflamaya yardımcı olan besinlerden bir tanesidir. Sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp tırnaklarında kuvvetlenmesine yardımcı olmaktadır.

Maydanoz

Maydanoz metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Yağların erimesine yarıdmcı olan bu besini ister çiğ isterseniz de çayını içerek tüketebilirsiniz.

At kuyruğu bitkisi

At kuyruğu bitkisi yağ dokularını eritmeye yardımcı olmaktadır. Bu bitkinin kullanım şekli oldukça önemlidir. Aşırıya kaçıldığı zaman böbreklerde hasar bırakmaktadır. Bu nedenle doktorun önerdiği gibi kadar tüketmelisiniz. Kilo vermeye yardımcı olan bu bitki idrar söktürücü özelliklere de sahiptir.

Adaçayı

Adaçayı bitkisi zayıfamak isteyenler için harika bir öneri olabilir. İştah kesen adaçayı aynı zamanda rahatlamanıza da yardımcı olacaktır. Yemeklerde baharat olarak kullanabilir ya da çay şekilinde de tüketebilirsiniz.