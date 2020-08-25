search menu
search
close

Kilo verdiren şifalı bitkiler neler civanperçemi bunlardan biri!

Kilo verirken doğanın gücünden yararlanın! Elmaelma.com olarak kilo vermenize yardımcı olacak 5 şifalı ot ve bitkiyi sıraladık!

Kilo verdiren şifalı bitkiler neler civanperçemi bunlardan biri!
-A A+

Bazı baharatlar, metabolizmayı ateşleyerek kalori yakımını hızlandırmaya dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerinize katacağınız baharatlarla kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 şifalı ot ve baharat...

Civanperçemi

Tatlı krizlerinin en büyük savaşısıdır civanperemi. Kişinin uzun süre tok kalmasına yardımcı olmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmakta ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ağır yemeklerin tadını da hafifletmektedir. 

Balık otu

Balık otu zayıflamaya yardımcı olan besinlerden bir tanesidir. Sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp tırnaklarında kuvvetlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Maydanoz

Maydanoz metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Yağların erimesine yarıdmcı olan bu besini ister çiğ isterseniz de çayını içerek tüketebilirsiniz. 

At kuyruğu bitkisi

At kuyruğu bitkisi yağ dokularını eritmeye yardımcı olmaktadır. Bu bitkinin kullanım şekli oldukça önemlidir. Aşırıya kaçıldığı zaman böbreklerde hasar bırakmaktadır. Bu nedenle doktorun önerdiği gibi kadar tüketmelisiniz. Kilo vermeye yardımcı olan bu bitki idrar söktürücü özelliklere de sahiptir. 

Adaçayı

Adaçayı bitkisi zayıfamak isteyenler için harika bir öneri olabilir. İştah kesen adaçayı aynı zamanda rahatlamanıza da yardımcı olacaktır. Yemeklerde baharat olarak kullanabilir ya da çay şekilinde de tüketebilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Diş eti çekilmesinin nedeni meğer buymuş! Diş eti çekilmesinin nedeni meğer buymuş!
Sağlık
Sadece 5 malzemeli: İrmikli fincan lokumu tarifi Sadece 5 malzemeli: İrmikli fincan lokumu tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Kim, kötü günleri geride bıraktı! Bikinili pozları nefes kesti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
Cansel Elçin kendisinden 16 yaş küçük oyuncuyla sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin kendisinden 16 yaş küçük oyuncuyla sessiz sedasız evlendi
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Victoria's Secret meleği Karatay'ın dediğini yaptı sonuç inanılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Önceki Haberler
Songül Karlı, mini elbisesiyle hayranlarından tam not aldı!
Songül Karlı, mini elbisesiyle hayranlarından tam not aldı!
Evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz!
Evde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz!
Balkonda bikinisiyle spor yapan Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı!
Balkonda bikinisiyle spor yapan Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı!
Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi
Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi
Ünlü gitarist kaldığı otelde tek kurşunla canına kıydı!
Ünlü gitarist kaldığı otelde tek kurşunla canına kıydı!
Sadece üç malzemeyle: Ev yapımı gofret
Sadece üç malzemeyle: Ev yapımı gofret
Doyurucu ve pratik: Peynirli sandal biber
Doyurucu ve pratik: Peynirli sandal biber
Sıla'dan arkadaşı Gözde Kansu'nun yaş gününe özel nostaljik paylaşım!
Sıla'dan arkadaşı Gözde Kansu'nun yaş gününe özel nostaljik paylaşım!
Yorumlar