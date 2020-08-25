Oğlunu kaybeden Ebru Şallı göz yaşlarına hakim olamadı hayata tutunmaya çalışıyorum!

Model Ebru Şallı, Nisan ayında oğlu Pars'ı lenf kanseri nedeniyle kabetmesinin ardından yaşadığı zor günlerle ilgili konuştu. Geçtiğimiz gün oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek ve kendi işlerini halletmek için İstanbul'a gelen Şallı, basın mensuplarıyla sohbet ederken duygusal anlar yaşadı.

"Ayakta durmak zorundayım"

Şallı, yaşadığı acı olayla ilgili şunları söyledi: "Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var. Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Uğur bana çok destek oldu. Allah bu durumu kimsenin başına vermesin. Ben destek alıyorum. Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı."

Gözyaşlarına hakim olamadı

Eşi Akkuş'un bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirten model, "Uğur, ponçiğimi bir an olsun yalnız bırakmadı. 2.5 yıllık süreçte hep yanındaydı. Onun hakkı ödenmez" dedi. Şallı, röportaj sırasında ise gözyaşlarına hakim olamadı.