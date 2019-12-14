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Merve Taşkın kimdir küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Her paylaşımı ayrı olay olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuna yorum yağdı.

Merve Taşkın kimdir küvet pozu sosyal medyayı salladı!
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Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden Taşkın'ın, sosyal medya hesabından son olarak paylaştığı küvet pozuna yorum yağdı. Mini elbisesi ile küvette oturarak verdiği pozu takipçileri tarafından çok beğenildi. 

Küvet pozu sosyal medyayı salladı 

Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, bu kez de sosyal medya hesabından mini eteğiyle küvette oturduğu bir pozunu paylaştı. Ünlü fenomen paylaşımın altına, ''uzun süre bakınca gözünüz bozuluyor'' yorumunu yaptı.  Taşkın'ın bu paylaşımına adeta binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ''Uzun süre bakınca farklı şeyler oluyor aşko'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi de ''çok güzelsin'' yorumunu yaptı. 

Merve Taşkın kimdir küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Merve Taşkın kimdir?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT(Trendtopic) oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Taha Özerle de arkadaş olan Taşkın, Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma söz vererek söylediğini yerine getirmişti.

Merve Taşkın kimdir küvet pozu sosyal medyayı salladı!

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