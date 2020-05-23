Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan sert açıklama!

İzmir'de bazı camilerde 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı.Tepkiler çığ gibi büyürken o tepkiyi veren isimlerden biri de şarkısı çalınan THM usta sanatçısı Selda Bağcan oldu. Bağcan, Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" diyerek sert çıktı.

''Şiddetle kınıyorum''

Yaşanılan olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

Ne olmuştu?

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Özdemir gözaltına alındı. Bu olayın soruşturması devam ederken bu kez İzmir'n Bornova ilçesindeki bir camide Selda Bağcan'ın bir şarkısı çalındı.