search menu
search
close

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan sert açıklama!

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan, "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan sert açıklama!
-A A+

İzmir'de bazı camilerde 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı.Tepkiler çığ gibi büyürken o tepkiyi veren isimlerden biri de şarkısı çalınan THM usta sanatçısı Selda Bağcan oldu. Bağcan, Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" diyerek sert çıktı. 

''Şiddetle kınıyorum''

Yaşanılan olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

Ne olmuştu?

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Özdemir gözaltına alındı. Bu olayın soruşturması devam ederken bu kez İzmir'n Bornova ilçesindeki bir camide Selda Bağcan'ın bir şarkısı çalındı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti! Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Magazin
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor! Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Önceki Haberler
Bayrama yakışacak lezzet: Kaygana tarifi
Bayrama yakışacak lezzet: Kaygana tarifi
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Çıtır çıtır lezzet: Halka tatlısı tarifi
Çıtır çıtır lezzet: Halka tatlısı tarifi
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Tavuklu keşkek tarifi
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Tavuklu keşkek tarifi
Aman dikkat! Bu hastalık karın şişliğine sebep oluyor!
Aman dikkat! Bu hastalık karın şişliğine sebep oluyor!
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti!
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti!
Sağlıklı, dolgun ve güçlü saçların sırrı burada!
Sağlıklı, dolgun ve güçlü saçların sırrı burada!
Karantinada olan Bella Hadid'in bikinili pozlarına beğeni yağdı!
Karantinada olan Bella Hadid'in bikinili pozlarına beğeni yağdı!
Yorumlar