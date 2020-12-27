Arif Verimli kimdir koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerle ilgili sözleri tepki topladı!

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Arif Verimli sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hemen aşı olmak istediğini vurgulayan Arif Verimli'nin aşı olmak istemeyenlerle ilgili sözleri ise büyük tepki çekti.

"Aşı olmayanların noter işleri, tapu işleri yapılmasın, pasaportları askıya alınsın!"

Verimli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ulaşabildiğim ilk aşıyı vurulacağım. Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim Tıpta klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olacağım. Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olamasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın" ifadelerini kullandı.

Arif Verimli kimdir?

1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi.

Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi. O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi ( bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi )

İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndüler. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.

1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.

1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. Bu andan itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin arttırılmasında bir nefer gibi çalıştı.

Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.