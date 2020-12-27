search menu
search
close

Arif Verimli kimdir koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerle ilgili sözleri tepki topladı!

Müge Anlı programıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Psikiyatrist Arif Verimli, aşı olmak istemeyenlerle ilgili paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.

Arif Verimli kimdir koronavirüs aşısı olmak istemeyenlerle ilgili sözleri tepki topladı!
-A A+

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Arif Verimli sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hemen aşı olmak istediğini vurgulayan Arif Verimli'nin aşı olmak istemeyenlerle ilgili sözleri ise büyük tepki çekti.

"Aşı olmayanların noter işleri, tapu işleri yapılmasın, pasaportları askıya alınsın!"

Verimli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ulaşabildiğim ilk aşıyı vurulacağım. Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim Tıpta klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olacağım. Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olamasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın" ifadelerini kullandı. 

Arif Verimli kimdir?

1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi.

Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi. O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi ( bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi )
İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndüler. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.

1977'de Tıp doktoru oldu. Hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras doğdu.

1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.
1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. Bu andan itibaren geldiğimiz güne kadar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin arttırılmasında bir nefer gibi çalıştı.

Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hangi müzik aleti nasıl öğrenilir? Hangi müzik aleti nasıl öğrenilir?
Kültür-Sanat
Savaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Eski Survivor yarışmacısı kadroda Savaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Eski Survivor yarışmacısı kadroda
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozlarına beğeni yağdı!
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozlarına beğeni yağdı!
Yeni yılı evde karşılayacaklar için unutulmaz 5 yılbaşı filmi!
Yeni yılı evde karşılayacaklar için unutulmaz 5 yılbaşı filmi!
Ünlü isim Demet'in tuvaletini pis bırakınca ortalık fena karıştı!
Ünlü isim Demet'in tuvaletini pis bırakınca ortalık fena karıştı!
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de Şeyma sürprizi!
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de Şeyma sürprizi!
Merve'den cesur paylaşım! Fotoğrafı gören dönüp tekrar bakıyor!
Merve'den cesur paylaşım! Fotoğrafı gören dönüp tekrar bakıyor!
Ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenmişti! Ünlü çifte tehdit!
Ölen arkadaşının nişanlısıyla evlenmişti! Ünlü çifte tehdit!
Önceki Haberler
Kaz ayağı kırışıklıklarını gideren en etkili doğal yöntemler!
Kaz ayağı kırışıklıklarını gideren en etkili doğal yöntemler!
Engin Nurşani'nin cenazesinde tepki çeken görüntü! Acıyı hiçe saydılar
Engin Nurşani'nin cenazesinde tepki çeken görüntü! Acıyı hiçe saydılar
Selda Bağcan'ın 'Açık giymeyi sevmiyorum' sözlerine Şebnem'den tepki!
Selda Bağcan'ın 'Açık giymeyi sevmiyorum' sözlerine Şebnem'den tepki!
Mis kokusu eve yayılır: Kahvaltı keki
Mis kokusu eve yayılır: Kahvaltı keki
Uygulanmayan bu kurallar evliliğin bitmesine neden oluyor!
Uygulanmayan bu kurallar evliliğin bitmesine neden oluyor!
Aşk acısına ne iyi gelir?
Aşk acısına ne iyi gelir?
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak: Patlıcanlı basma börek
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak: Patlıcanlı basma börek
Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle!
Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle!
Yorumlar 1 yorum