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Demet Özdemir kimdir bikinili tatil pozu sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatil sezonunu açtı. Bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir'e takipçilerinden beğeni yağdı.

Demet Özdemir kimdir bikinili tatil pozu sosyal medyada gündem oldu!
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Koronavirüs sebebiyle gelen seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte ünlü isimler tatil beldelerine akın etti. Ünlü oyuncu Demet Özdemir de tatil için İstanbul'u terk eden ünlüler arasındaydı. 

Bikinili pozuna takipçilerinden büyük ilgi

Instagram'da “Kavuştuk” açıklamasıyla tatil pozunu paylaşan Demet Özdemir büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncuyu, hayranları yorum yağmuruna tuttu.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide “Aylin” karakterini canlandırmıştır. 

Star TV’de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide “Aslı” karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yıllarında Star Tv’de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide “Sanem” karakterini canlandırdı. 

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