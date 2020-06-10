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Derya Uluğ bikinisiyle poz verdi zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu!

Göcek'e tatil yapmaya giden Derya Uluğ, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Derya Uluğ bikinisiyle poz verdi zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu!
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Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, 1 Haziran itibariyle seyahat yasağının kalkmasıyla sevgilisi Asil Gök ile soluğu Göcek'te aldı. Kırmızı bikinisiyle pozlar veren ünlü şarkıcı birçok takipçisi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Deya Uluğ'un aşırı zayıfladığını düşünen takipçileri ünlü şarkıcının pozlarına yorum yağdırdı. 

Bikinili pozlarını paylaştı 

Koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır karantinada olan Derya Uluğ, tatile çıkmanın verdiği mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kırmızı bikinisiyle poz veren Uluğ, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı birçok takipçisi tarafından zayıflığından dolayı eleştirildi. 

''Sizin ne düşündüğünüz umrumda değil'' 

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.

 

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