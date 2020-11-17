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Uçuk nasıl geçer uçuğu geçiren doğal yöntem limon yağı mucizevi etki yaratıyor!

Dudak ve ağız çevresinde önce kaşıntı ardından iltihaplanarak şişen kabarcık şeklinde meydana gelen uçuğu geçirmenin doğal yollarını sizler için araştırdık.

Uçuk nasıl geçer uçuğu geçiren doğal yöntem limon yağı mucizevi etki yaratıyor!
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Uçuk nedir? Uçuk nasıl geçer? Uçuğu geçirmenin doğal yolları neler? Genellikle  ağız çevresinde önce kaşıntı şeklinde ortaya çıkan ardından iltihaplanarak şişen kabarcık olan uçuğu geçirmenin en etkili yollarını sizler için araştırdık. 

Aşırı derecede ağrıya sebep olmaktadır 

Genellikle aşırı derecede bir ağrıya sebep olan ve görüntü açısından da kişiyi rahatsız eden uçuk virüslerin neden olduğu yaygın bir enfeksiyondur. Bu virüs insan vücuduna girip bir kere uçuk çıkmasına sebep olmuşsa artık uçuk ile sık sık karşılaşmanız mümkündür.

Üzüntü ya da soğuk algınlığı sonrası ortaya çıkıyor 

Uçuk genellikle ya üzüntü sonrası ya da soğuk algınlığı gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat asıl nedeni kişinin çocuk yaştayken uçuk virüsü kapmış olmasıdır. 

Uçuğu geçirmenin doğal yolları neler? 

-Buz, virüsün göstereceği etkiyi azaltır. Uçuk öncesinde kaşıntı ve kızarma gibi belirtiler meydana gelir. Bu esnada buz koymak hem virüsün etkisini azaltır hem de kişin ağrısını geçirmeye yardımcı olur.

Ceviz yapraklarının yeşilken suyu çıkana kadar ezip uçuğa sürmek uçuğun geçme süresini hızlandırır.

Limon yağına batırılmış pamukla uçuk olan bölgeyi silmek iyi gelecektir.

-Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve bir kaç dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Isırgan otunu krem kıvamını alıncaya kadar iyice ezip uçuğun üzerine sürmek ya da ısırganı kaynatıp suyunu sürmek uçuğu hızlıca kurutur.

 

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