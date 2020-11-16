Öpüşmenin faydaları özgüven için vazgeçilmez bir yol!

Sevgimizi ve yakınlığımızı hissetirmenin en güzel ve en kolay yolu olan öpüşmenin insan sağlığı için çok yararlı olduğu ortaya çıktı. Öpüşmenin sağlığımızı nasıl etkilediğini biliyor muydunuz? Öpüşmenin faydaları neler? İşte öpüşme hakkında tüm merak edilenler!

ÖPÜŞMENİN BİN BİR FAYDASI ORTAYA ÇIKTI!

1) Her sabah eşini öperek uğurlayan insanlar diğerlerine oranla 5 yıl daha fazla yaşıyor.

2) Öpüşmek ve öpmek özgüven için vazgeçilmez bir yol. Kendinizi mutlu ve ruhen huzurlu hissetmek için sadece öpüşün.

3) Öpüşmek kalori yakımına yardımcı olur, her dakika da 2-3 kalori yakılır ve metabolizma hızınız iki katına çıkar. Yapılan araştırmalara göre günde 3 kez öpüşüldüğünde(en az 20 saniye boyunca) bir günde 200-300 gr kaybetmiş olacaksınız. Öyleyse öpücük diyetine başlayabilirsiniz.

4) Öpüşmek vücuttaki tüm stresi alır, gerilimi azaltır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Medikal araştırmalara göre öpüşmek stres hormonu olan “kortisol”ün salgılanmasını azaltır.

5) Öpüşme sırasından yüzünüzde bulunan 30 adet kas çalışır. Yüz kaslarınızın esneklik kazanız ve sarkan yanakların ilacı öpüşmektir. Öpüşme sırasında kan akışı hızlanacağından yaşlılık belirtileri de erken yaşta ortaya çıkmayacaktır.

6) Öpüşmek kalp için de yararlıdır. Adrenalin yarattığı için vücuda daha fazla kan pompalanır ve bu dolaşımın hızlanmasını dolayısıyla da hücrelere daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Sık öpüşen çiftlerde yapılan araştırmalar sonucu kalp rahatsızlıklarının daha az olduğu, kolesterolün ve tansiyonun da düştüğü görülmüştür.

7) Sık öpüşen çiftlerde mide, idrar yolu ve kan enfeksiyonları daha az görülmektedir. Çiftler birbirine geçirdikleri yararlı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmektedir.

8) Öpüşme sırasında tükürük içerisinde bulunan gizli antibiyotikler aktarılır. Ayrıca tükürükte ağrıyı azaltan doğal bir ağrı kesici de bulunmaktadır.

9) Öpüşmek endişeyi azaltır ve oksitosin seviyesini artırır. Oksitosin huzur sağlayan yatıştırıcı bir hormondur.

10) Öpüşme sırasında meydana çıkan endorfin morfinden 200 kat daha kuvvetlidir.