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Koronavirüs salgınını hiçe saydılar sosyetenin 150 kişilik partisini polis bastı!

Koronavirüs salgınını hiçe sayan sosyetenin 150 kişilik partisini polis bastı. Polis ekipçileri 150 kişiye para cezası kesti.

Koronavirüs salgınını hiçe saydılar sosyetenin 150 kişilik partisini polis bastı!
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Sosyetik isimlerin bazıları koronavirüse aldırmadan parti yapmaya devam ediyor! Son olarak İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.

Yine aynı villa, yine parti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı. Parti skandallarıyla gündemden düşmeyen iş insanı Caner Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

Çok sayıda ünlü isim vardı 

Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı. Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti.

150 kişiye para cezası verildi 

Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. 

 

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