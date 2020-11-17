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Fenomen Bahar Candan alışveriş için aylık 300 bin TL harcıyor!

Bir dönemin moda programı ''İşte Benim Stilim'' adlı yarışmada adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesi dudak uçuklattı!

Fenomen Bahar Candan alışveriş için aylık 300 bin TL harcıyor!
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Bir dönemin ekranlara damga vuran yarışması 'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programında adını duyuran Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini duyanlar şaştı kaldı. Yine bir moda programı olan Doya Doya Moda" ya yarışmacı olarak katılan Candan'ın alışveriş için aylık 300 bin lira harcadığını duyan yarışmacılar "Burası Doya Doya Moda programı! Burada 500 TL alışveriş yap da görelim" dedi.

''Doya Doya Moda'' nın yeni yarışmacısı Bahar Candan oldu 

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan, TV8 ekranlarında yayınlanan "Doya Doya Moda" programının yeni yarışmacısı oldu. Doya Doya Moda yarışmacıları sette Bahar Candan ile dalga geçerek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan'ı ti'ye alan yarışmacılara Candan ise yanıt vermedi.

Aylık 300 bin lira harcıyor 

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen 100 bin bazen de 200 yüz bin lira harcıyor. Kimi aylar ise bu harcama 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

''Burada 500 tl'ye alışveriş yapta görelim'' 

Bunu duyan yarışmacılar, "Burası Doya Doya Moda programı! Burada 500 TL alışveriş yap da görelim" dediler.

 

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