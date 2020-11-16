Evde pratik tırnak bakımı nasıl yapılır detoks ile tırnaklarınızı yenilenecek!

Detoks etkili evde pratil tırnak bakımı yöntemi ile kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz! Elmaelma.com okurları için hazırladığımız detoks etkili tırnak bakımını yapmak için aşağıda sizin için hazırladığımız bakım önerilerine göz atmaya ne dersiniz? Eee hadi öyleyse detoks etkili tırnak bakımı nasıl yapılırmış hep beraber göz atalım!

Tırnak Detoksu Nasıl Yapılır?

İlk adımda eğer tırnaklarımıza oje süreceksek ojeyi sürmeden önce tırnaklarımıza koruyucu kullanalım, hem ojenin daha uzun kalmasını hem de direkt tırnağımızın ojedeki kimyasallarla temasını engelleriz. İkinci adımda ise tırnaklarımızın hava alması için oje kullanımını minimal düzeye indirebiliriz.

Üçüncü adımda, tırnaklarımızın kırılmaları, tırnaklarda çıkan beyaz lekeler ve zedelenen tırnaklar için bu detoks uygulamasını her gün iki defa kullanabiliriz.

Evde tırnak detoksu nasıl yapılır?

Malzemeler; Zeytinyağı, limon, Ilık su gerekli malzemelerdir.

Evde kullanmadığımız bir kâsenin içine yukarıda saydığımız malzemeleri koyuyoruz, yaptığımız bu karışımın içinde yaklaşık 10-15 dakika kadar tırnaklarımızı bekletiyoruz. Çıkardığımızda zeytinyağının vermiş olduğu yumuşaklığın ve nemin etkisini hemen hissedebilirsiniz. Limon ise içerisinde barındırdığı C vitamini ile tırnağımızın dayanıklılığını arttıracaktır. Belirli aralıklarla yaptığımızda tırnaklarımızdaki değişimi fark etmememiz mümkün değildir. Bu ucuz ve pratik yöntemle tırnaklarınız sağlıkla uzasın ve hep çok güzel görünsün!